Gözler Jerome Powell'ın konuşmasında

29 Kasım 2022 Salı, 07:00

Fed Başkanı Powell'ın 13-14 Aralık'taki kritik faiz kararı öncesinde Çarşamba günü Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte konuşması bekleniyor.

Başkan'ın 4 toplantı üst üste 75 baz puanlık faiz artışının ardından 50 baz puan artışla devam edileceğine yönelik sinyal vermesi bekleniyor. Ancak enflasyonun hala yüzde 2'lik hedefin üzerinde olması nedeniyle faizlerin gelecek sene de artacağı mesajı verebilir.

MacroPolicy Perspectives Kurucu Ortağı Julia Coronado "Powell muhtemelen şahin tonda bir konuşma yapacak ve istihdam piyasasındaki dengesizliğin boyutlarından bahsedecek" dedi.

Piyasaların beklentisi faizin gelecek sene yüzde 5 civarında zirve yapması yönünde. Politika faizi şu an yüzde 3,75-4 aralığında bulunuyor.

Powell'ın konuşması Kasım ayı istihdam verisinin 2 gün öncesinde gerçekleşecek.