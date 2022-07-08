İBB için yeni operasyon

08 Temmuz 2022 Cuma

Biliyorsunuz: Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerini yine Erdoğan’ın kazanması durumunda görevden alınabileceğini ifade etti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da “Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir” dedi.

Tam da bu süreçte, adliye koridorlarından kritik duyumlar alıyorum.

Önce özet:

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davası görülüyor. O davanın iddianamesinin bir bölümünde DİAYDER referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) PKK irtibatlı kişilerin yerleştirildiği tezi işleniyor.

Suçlamaya konu olan kişiler, İBB’de işe alınan gassallar.

Ayrıca, yoksullara dağıtılan yardım kartlarının İBB tarafından derneğe de verildiği savcılığın iddiaları arasında.

Şimdi...

Halihazırda görülen davanın bir sonraki duruşması 26 Temmuz’da görülecek.

Fakat, belli ki bir ek iddianame daha yolda...

Zira, savcılığın bazı İBB çalışanlarının ifadelerini aldığını öğrendim. Sanki “Sosyal yardım kartlarından DİAYDER üyelerine de verilmesini kim istedi” sorusu üzerinden İBB’ye yeni bir operasyon planlanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun kurmay kadrosundan bir isme odaklanıldığı ileri sürülüyor. Savcılık soruşturmayı hızlandırmışa benziyor.

Kâhin olmaya gerek yok, şu an İBB’yi mercek altına alan İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerin hazırlayacağı rapor da DİAYDER savcısının masasına konulacak.

Ve anlaşılan o ki seçime giden yolda AKP’nin İBB’yi yargı sopasıyla yıpratmaya çalışma hamlesi sürpriz olmayacak.

SOYLU’NUN NURCU YARDIMCISI

“Cendere” adlı kitabımızda anlattık... Süleyman Soylu’nun Nur cemaati ile özel bir bağı var. Kendisi de defalarca hatırlattı zaten, yetişmesinde Nurcuların etkisi çoktu. Soylu’nun Fethullahçılarla eski geçmişi de buna dayanıyordu.

Sadece bu kadar değil...

Soylu kendisine en yakın çalışma arkadaşlarından Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi Sayıştay’a uğurladı. İnce’nin oradan Anayasa Mahkemesi’ne geçmesi bekleniyor.

Lakin bir bakan yardımcısına daha yolculuk görünüyor: Tayyip Sabri Erdil.

Onun da bir üniversiteye rektör olacağı konuşuluyor. Böylece Soylu etkisinin üniversitelere doğru yayılacağı anlatılıyor.

Bütün bunlar konuşulanlar da bir de konuşulmayanlar var.

Erdil’in Soylu ile Trabzon’dan hemşeri olduğu ve Demokrat Parti’de de yan yana çalıştığı bilinir. Ancak iki isim arasında pek bilinmeyen başka bir bağ da var.

O da Bakan Yardımcısı Erdil’in Nurculuk geçmişi. Nurculuğun Yeni Asya kolundan olan Erdil’in Bakan Soylu ile hukukunda bu bağ da kritik nokta.

Geçmişte FETÖ ile arası kötü olan ancak FETÖ’ye operasyon yapılınca bir anda FETÖ’ye sahip çıkan Yeni Asyacıların gazete arşivinde Erdil ile muhabbetlerinin izlerini görmek mümkün. Tabiri caizse Yeni Asyacılar, Tayyip Sabri Erdil’e toz kondurmuyor.

Anlatılan o ki, bugün Millet İttifakı’nı destekleyen, FETÖ meselesi üzerinden iktidarla kavga eden Yeni Asyacılara operasyon gündeme geldiğinde, onlara ilk sahip çıkan da Bakan Yardımcısı Erdil olmuş. İçişleri Bakanı Soylu, Nurculukta “abi” gibi olan yardımcısı Erdil’i bu konuda dikkate almış.

Biliyorum, “Fethullahçılar gitti öbür Nurcular geldi” diyorsunuz. Mesele yolu değiştirmek değil ki yol arkadaşını yeniden seçmek!