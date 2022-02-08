İhracat iklim endeksi geriledi

08 Şubat 2022 Salı, 11:19

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Ocak ayında eşik değer 50'nin üzerinde kalan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 52,3'e gerileyerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyede kaydedildi.

İSO açıklamasında endeks için, "İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, Almanya'dan sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'de ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu" denildi.

''YAVAŞLAMA KISA SÜRELİ OLACAK''



İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Omikron varyantının yayılması, ocak ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarındaki talebi olumsuz etkilemeye devam etti. Bu etki en belirgin olarak ABD'de gözlendi. Bununla birlikte, bazı ülkelerde salgının son dalgasında hafifleme görülmesi, yavaşlamaların kısa süreli olacağına ve 2022'nin ilerleyen döneminde talebin daha hızlı büyümeye başlayacağına yönelik umutları güçlendirdi" dedi.

EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE KALMAYI SÜRDÜRMÜŞTÜ



Endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020'de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış ve eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürmüştü.



50'NİN ALTI BOZULMAYA İŞARET EDİYOR



Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Endeks eşik değerin üzerinde kalarak ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösterdi ancak iyileşme hızı azaldı.

