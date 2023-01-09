İktidar yemek bedelini yüzde 84 artırdı: Memurlar aç kalacak

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle, bu yıl öğle yemeği servisinden yararlanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Tebliğe göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise personelden alınacak.

15 Ocak 2023’ten 14 Ocak 2024’e kadar öğle yemeği servisinden yararlanacak memurlardan günlük asgari 3.81 lira ile 15.55 lira arasında değişen tutarlarda bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4.64 lira ile 18.59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek. Geçen yıl ise memurlardan asgari 2.07 lira ile 8.44 lira arasında değişen tutarlarda yemek bedeli alınıyordu. Sözleşmeli personelde ise tutarlar 2.52 lira ile 10.09 lira arasında değişiyordu. Geçen yıl ile bu yıl karşılaştırıldığında yemek bedellerinde yüzde 84 oranında artış gerçekleşti.

(Alay Hamzaçebi)

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, memurlara nakit yemek parası verilmediğine dikkat çekerek yemek çıkmayan işyerlerinde ise memurların kendi ceplerinden yemek parasını ödediklerini hatırlattı.

Hamzaçebi, “Taşrada, küçük işyerlerinde memurlar öğle yemeğini kendi ceplerinden yiyor. İşçiye günlük 110 lira yemek parası veriliyorsa, yemek çıkmayan iş yerlerindeki memurlara da verilsin. Ayrıca bu para, maaşın içerisinde değil, maaştan ayrı olarak ödenmeli” dedi.