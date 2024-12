Kasaplardan 'beyaz et' talebi: 'Parçalamaya izin verin fiyatlar düşsün'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:56

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:56

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte, kasap esnafı tavuk parçalama yasağının kaldırılması halinde beyaz et fiyatlarının yüzde 30 daha ucuz olacağını belirtti. 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, salmonella hastalığının bulaşma riskine karşı getirilen tavuk parçalama yasağının kaldırılmasıyla, yurttaşların daha uygun fiyatlarla beyaz et tüketeceği ifade ediliyor.

YASAĞIN KALDIRILMASI TÜKETİCİ VE ESNAF İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Dünya Gazetesi'ne konuşan piyasa uzmanları, kasapların tavuk parçalayabilmesinin hem tüketiciler hem de esnaf açısından önemli bir adım olacağını vurguladı. Bu değişiklikle birlikte, tavuk fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılabileceği öngörülüyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, güncel fiyatlarla tüm tavuğun kilogram fiyatının 65 TL, tavuk göğsünün ise 200 TL'den başladığını belirtti.

DALGALANMA OLMADAN SABİT FİYATLA SATILACAK

Tavukçu, tavuk parçalama izni verilmesi halinde, tavukları kanat, göğüs, bud ve pirzola gibi parçalara ayıracaklarını ve fiyat dalgalanmasını engelleyeceklerini ifade etti. Ayrıca, tavuk parçalama işlemi daha hijyenik bir ortamda yapılacak.

HALK İÇİN DAHA UCUZ TAVUK ETİ

Fatih Tavukçu, tavuk parçalama yasağının kaldırılmasının halk için daha ucuz tavuk eti sağlamak adına önemli bir adım olacağını belirtti. Kasaplar, bu işlemi yapabilmek için ayrı bıçak, tezgah ve dolap kullanacaklarını söyledi. Ayrıca, günlük 50-100 kilogram tavuk parçalama talep ettiklerini dile getirdi. İstanbul'da yaklaşık 3 bin kasap bulunduğu ve Aralık ayında 16 kasabın kapandığına dikkat çeken Tavukçu, kasap esnafının bu değişiklikle birlikte daha uygun fiyatlarla halkın ihtiyacını karşılayabileceğini vurguladı.

"2 KİLO TAVUK PARÇALANAMADIĞI İÇİN FİYATLAR YÜKSEK"

Tavukçu, “350 kiloluk karkasları parçalamamıza izin veriyorlar, ama bize 2 kiloluk bir tavuğu parçalamasına izin vermiyorlar” diyerek yasağın tuhaf bir durum yarattığını belirtti. Kasaplar, bu yasağın kaldırılmasını ve daha uygun fiyatlarla hizmet vermeyi talep ediyor.