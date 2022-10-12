Küresel bilgisayar piyasasında rekor düşüş

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Araştırma firması Gartner’a göre, masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatları, 2022’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre küresel çapta yüzde 19,5 geriledi. Veriler bir başka araştırma firması Canalys’in yayımladığı çift haneli rakamlarla benzerlik gösterirken Gartner’ın yirmi yıldan fazla süredir takip ettiği piyasada yaşanan en büyük düşüş olma özelliği taşıyor.

Kötümser bilgisayar rakamları, ABD’nin geçtiğimiz hafta Çin’e çip ve teknoloji ihracatı için getirdiği çok sayıda kısıtlamayı inceleyen küresel teknoloji endüstrisinde yaşanan karışıklık dönemiyle aynı zamana denk geliyor. Dünyanın önde gelen çip üreticisi TSMC piyasanın genişletilmiş yaptırımlara tepki vermesiyle Salı günü şimdiye kadarki en büyük düşüşünü yaşadı.

TALEPİN YERİ DOLDURULAMAZSA YAVAŞLAMA YAŞANACAK

Bilgisayar satıcıları ve Advanced Micro Devices gibi büyük tedarikçiler, daha önce pandemiyle yoğunlaşan uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitimin yarattığı talebin yerini alacak yeni bir büyüme ihtiyacını vurgulayarak bu yıl pazarda yavaşlama yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Canalys’e göre nakliye hacmi, pandemi öncesi seviyelerle karşılaştırılabilir olmaya devam etse ve güçlü istihdam rakamları olumlu ticari talebe işaret etse de, ekonomik dalgalanmaların hem iş hem de kişisel kullanım için bilgisayara teknolojileri sektörünü etkilemesi muhtemel görünüyor.

PC satıcıları ve Advanced Micro Devices Inc. gibi büyük tedarikçiler, pandemi hafifledikçe uzaktan çalışma ve çevrimiçi öğrenmeden gelen talebin yerini alacak yeni büyüme ihtiyacını vurgulayarak bu yıl pazardaki yavaşlama konusunda zaten uyarmıştı.

EKONOMİK DALGALANMALARIN BT HARCAMALARINI ETKİLEMESİ MUHTEMEL

Nakliye hacmi, pandemi öncesi seviyelerle karşılaştırılabilir olmaya devam etse ve güçlü işe alım rakamları, olumlu ticari talebe işaret etse de, Canalys'e göre, ekonomik dalgalanmaların hem iş hem de kişisel kullanım için BT harcamalarını önümüzdeki yıl etkilemesi muhtemel.

“Tüm segmentlerde talepteki hızlı bozulma, yalnızca satıcılar için değil tedarik zincirindeki paydaşlar için de endişe verici bir duruma işaret ediyor” diyen Canalys Kıdemli Analisti Ishan Dutt, “Intel ve AMD, bilgisayar ayağında işlerinde zayıflık kaynaklı rüzgarlarla karşı karşıya kalırken mikroçiplerden hafızaya kadar daha küçük bileşen imalatçıları üretimi kesiyor ve gelir tahminlerini düşürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dutt, pazarın 2023'ün ikinci yarısında toparlanmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.

Gartner’a göre Lenovo Group’un sevkiyatları yaklaşık yüzde 15 düşmesine rağmen üçüncü çeyrekte en iyi küresel bilgisayar üreticisi olarak kaldı. İlk beş satış firması arasında olan HP ise yüzde 28’lik bir düşüşle üçüncü çeyrekte en büyük düşüşü yaşadı.