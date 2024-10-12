Maaşının yetmediğini belirten emekli yurttaş: 'Ölmeden yaşıyoruz'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli yurttaşlar, aldıkları maaşla geçinemediklerinden yakındı. Semt pazarına alışverişe gelen bir emekli, "Ancak geçinebiliyorum, ölmeden yaşıyoruz" derken; başka bir emekli ise "Eti nerede gördük ki? Kıyma yaptırıyorduk eskiden yiyorduk şimdi kıyma da yaptıramıyoruz. Tavuk eti yiyorduk o da fiyatlandı onu da yiyemez olduk" dedi.

Maaşının yetmediğini belirten emekli yurttaş: 'Ölmeden yaşıyoruz'
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ANKA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 14:20

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekliler canlarının her istediği meyve ve sebzeleri alamadıklarını ifade ettiler.

Semt pazarına alışverişe gelen emekli, "Pazar da pahalı, her şey pahalı. Salatalığın kilosu 50 lira olmuş. Eşim öldü belediyeden emekliydi. Onun aylığı ile 7 bin lira 8 bin lira bu arada aylık alıyorum. Mesela şimdi elma alacağım alamıyorum. Armut alacağım alamıyorum. Mısır alacağım alamıyorum. Çok pahalı işte alacaklarımız, aldıklarımız hep pahalı" dedi.

Başka bir emekli, "Ancak geçinebiliyorum, ölmeden yaşıyoruz. Bir şey alamıyoruz, nerede alacağız aha kaldı bir kısmını alamadım" derken; bir başkası ise, "Ben köyde oturduğum halde yetmiyor. Köyde oturuyorum yine yetmiyor. Pazarda işte aldığımı görüyorsun. 20 lira dedi alamadım. Ne yapalım çare var mı? Eti nerede gördük ki. Kıyma yaptırıyorduk eskiden yiyorduk şimdi kıyma da yaptıramıyoruz. Tavuk eti yiyorduk o da fiyatlandı onu da yiyemez olduk" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Emekli #emekli maaşı #ekonomi

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