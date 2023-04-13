Merkez Bankası'nın rezevlerinde kanama sürüyor

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:35

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:57

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş geçen hafta da gerilemeye devam etti.

TCMB’nin brüt rezervi, 1-7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1,3 milyar dolarlık düşüşle 121,1 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net rezervi de bu dönemde 4,7 milyar dolarlık düşüşle 13,8 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı bankalardan belirli bir süre için swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde net rezerv geçen hafta 4,1 milyar dolarlık düşüşle -47,1 milyar dolara geriledi.

SUUDİ ARABİSTAN TCMB'YE 5 MİLYAR DOLAR MEVDUAT YATIRMIŞTI

TCMB'nin brüt rezervi 2 şubat-10 mart döneminde toplamda 9,7 milyar dolar düşüşle 120 milyar dolara gerilemişti. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırması ve Hazine'nin 2,25 milyar dolarlık dış borçlanmasının 14 Mart'ta Hazine'nin TCMB'deki hesabına aktarılması sonucu 11-17 Mart döneminde 6,9 milyar dolar artışla 126,9 milyar dolara yükselmişti.

TCMB rezervindeki erime daha sonra devam etti ve 18 Mart-7 Nisan döneminde brüt rezervde 5,8 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

CARİ AÇIK REZERVLERİ ERİTİYOR

Yüksek cari açık ve yetersiz yabancı sermaye girişi, TCMB rezervlerinin erimesinde başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Yüksek dış ticaret açığının etkisiyle cari açık 2023’ün ilk iki ayında toplam 18,8 milyar dolar, son 12 ayda 55,4 milyar dolara yükselmişti.

Seçim sonrasında döviz kurlarındaki artış beklentisiyle son dönemde ithalat hızı da yüksek seyrediyor, bu da cari açıktaki artışı hızlandırıyor.