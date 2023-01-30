Motorin ve benzine indirim pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (30 Ocak 2023)

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Geceyarısı benzin ve motorin grubuna indirim pompaya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:05
Motorin ve benzine indirim pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (30 Ocak 2023)
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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Geceyarısından itibaren benzin ve motorin grubunda 60 kuruş indirim geldi.

benzin ve motorine yeni bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 23.45

Benzinin litresi 21.14

Ankara

Motorin litresi 23.72

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 23.76

Benzinin litresi 21.28

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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