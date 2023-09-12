Motorine dev zam yolda! 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken akaryakıta zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren zam gelmesi bekleniyor. 12 Eylül 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:32
Motorine dev zam yolda! 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren 2,03 TL zam geliyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Böylece, motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul

Motorin litresi 38 TL

Benzinin litresi 36,87 TL

Ankara

Motorin litresi 38,54 TL

Benzinin litresi 37,44 TL

İzmir

Motorin litresi 38,71 TL

Benzinin litresi  37,54 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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