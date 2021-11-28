Niğde’de ekmeğe 25 kuruş zam geldi

28 Kasım 2021 Pazar, 14:24

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.

Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın salı günü başlayacağını ifade etti.