Nobelli ekonomist Krugman: Türkiye'den iki eski senaryo tekrar yaşanabilir

18 Kasım 2021 Perşembe, 11:05

Dünya genelinde 'hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçiş' sürecinde yaşanan dönüşümün yarattığı riskler ve fırsatlar, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) düzenlediği '30. Kalite Kongresi'nde tartışıldı. Kongrenin bu yılki en dikkat çekici konukları arasında ise Nobel ödüllü, ABD'li ekonomi profesörü Paul Krugman yer aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre pandeminin artık sonu gelmeyen bir endemiye dönüştüğünü vurgulayan Krugman, şu açıklamaları yaptı: