'Normal hamura' ekstra para dönemi başladı
Un fiyatlarındaki artışla birlikte pizzacılar 'normal hamura' ekstra ücret almaya başladı.
Ekmeklik unların 310-320 TL, pasta, açma, poğaçada gibi pastane ürünlerinde kullanılan unların çuval fiyatının ise 400 TL’nin üzerine çıkmasının ardından 11 Kasım’da İstanbul’da ekmeğe yüzde 25 zam yapılmış ve 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL çıkmıştı. Ancak kısa bir süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde ekmek, 3 liradan satılmaya başladı.
Undaki fiyat artışının ardından fast-food kategorisinde olan pizzalarda bugüne kadar görülmemiş bir uygulamaya gidildi. Undaki maliyet artışı nedeniyle “normal hamurlu” pizzalara ekstra ücret talep edilmeye başlandı. Yemek siparişi vermek için kullanılan uygulamalarda, zincir pizza mağazaları zamlardan önce “normal hamur” seçeneği ile ürünleri gönderiyordu.
EKSTRA ÜCRET DÖNEMİ
Undaki fiyat artışı ile birlikte artık “normal hamur” seçeneğine bazı restoranlar 2 ila 5 TL arasında ekstra ücret talep etmeye başladı.
ETLER İSE TAVUK VEYA HİNDİ
Et fiyatlarında yaşanan artışla birlikte uzun bir süredir de pizzalarda kullanılan et ürünlerinden de değişikliğe gidildi. Zincir pizza restoranlarının ürünlerinde kullanılan sucuk, salam ve sosislerin tamamı tavuk veya hindi etinden üretiliyor. Beyaz et tercih edilmesinin nedeni ise kırmızı et göre daha uygun fiyatlı olması.
TÜKETİCİ İLE PAYLAŞILMIYOR
Restoranların büyük kısmı ürün içeriklerinde beyaz et kullandıklarına dair bilgiyi tüketici ile paylaşmıyor.
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