O rakam tepki çekmişti! Türk-İş'ten 'alt sınır' açıklaması

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:28

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:28

NTV’ye konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığını 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacakları belirtmişti.

Konuyla ilgili Türk-İş'ten yeni bir açıklama kamuoyuna duyuruldu.

Türk-İş’in yaptığı açıklamada, Genel Başkan Atalay’ın Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine, “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok” ifadeleri üzerine kamuoyunda ‘TÜRK-İŞ’in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu’ şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceği yer aldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak.