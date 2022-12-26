Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da FAST sistemine doğrudan katılımı 2023'te

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kendi beşerî sermayesi ile açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak tasarlanıp geliştirilerek 2021 yılınde işletmeye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde 24 üye banka bulunuyor.

2023 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da FAST sistemine doğrudan katılımının sağlanması amacıyla yeni proje hayata geçirilecek.

Merkez Bankası, 'FAST İş Yeri Ödemeleri' ile ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Ayrıca, FAST Sisteminin, alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak FAST İşyeri Ödemeleri ile ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod’u okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme ödeme imkânı sunan FAST İşyeri Ödemeleri tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaşacak. FAST İşyeri Ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeleri destekleyen yenilikçi uygulamalar 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanacak.

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Merkez Bankası tarafından kurulan, farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.