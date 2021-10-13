PepsiCo, yeni uçtan uca stratejik dönüşümünü açıkladı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak artık herkesin, özellikle de küresel ısınmada payı olan ticari işletmelerin en büyük görevi ve sorumluluğu. Türkiye’de de altı fabrikası ile üretim yapan ABD içecek ve yiyecek devi PepsiCo, yeni uçtan uca stratejik dönüşümünü önceki gün düzenlediği bir toplantı ile açıkladı. PepsiCo Pozitif (pep+) üç alana odaklanıyor: Pozitif tarım, pozitif değerler zinciri ve pozitif seçenekler.

PepsiCo, Türkiye’de 10 bin hektarın üzerinde bir alanda sözleşmeli tarım modeli ile patates ve mısır üretimi yaptırıyor. Türkiye’nin cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, Türkiye’de de rejeneratif yani yenileyici tarım uygulamalarına geçtiklerini belirtti. Aksel uygulamanın çiftçileri toprak erozyonu ve aşırı su tüketimi gibi yıkıcı etkilerden de koruyacağını söyledi.

Aksel, damla sulama ve mini yağmurlama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak tarımda su kullanımını yüzde 45 azalttıkları bilgisini de paylaştı. Su, hem patates yetiştiriciliğinde hem de gazlı ve şekerli içeceklerde önemli bir girdi. Aksel, bugüne kadar yaklaşık 13 milyon ton su tasarrufu sağladıklarını belirterek kullanılan suyun yüzde 100’den fazlasını yerel havzaya geri kazandıracakları taahhüdünde de bulundu.

GÜNDE 1 MİLYAR ÜRÜN SATIYOR

PepsiCo, dünya genelinde günde yaklaşık 1 milyar ürün satıyor. Dolayısı ile sürdürülebilirlik anlamında attığı adımlar önemli. Özellikle sürdürülebilir ambalaj.

Aksel, geri dönüştürülmüş pet kullanımında öncü firmalardan olduklarını belirtiyor, “Türkiye’deki birçok ürünümüzde yüzde 20’ye yakın geri dönüştürülmüş pet kullanıyoruz” diyor. PepsiCo, küresel olarak 2030 yılına kadar yiyecek ve içecek portföyünde porsiyon başına daha önce geri dönüştürülmemiş plastiği yüzde 50 azaltmayı hedefliyor. Ayrıca 2025 yılına kadar ambalajlarının yüzde 100’ünü geri dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlamayı hedefliyor.

Bu, pozitif seçenekler başlığı altında. Gezegen için daha iyi, daha az kaynak tüketen ve besin değeri daha yüksek gıdalara yöneliş da şirketin hedefleri arasında.

Örneğin nohut, mercimek, kuruyemiş ve tam tahıllara öncelik verme. Öncelikle ABD ve İngiltere’de başlamış. Bakalım Türkiye’ye sıra ne zaman gelecek?