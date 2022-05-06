Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 3,26 puan artarak 57,05'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 3,26 puan artarak 57,05'e çıktı. Endeks, martta 53,79 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,56 puan artışla 77,60'tan 82,17'ye yükseldi.
Türk lirasının değeri, nisanda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 4,53 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 6,45 puan arttı.
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