Resmi Gazete'de yayımlandı: Kentsel dönüşüme devlet desteğinde limitler güncellendi

02 Şubat 2022 Çarşamba, 12:17

Cumhurbaşkanlığı'nın "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SÜRELER UZATILDI

Kentsel dönüşüme ilişkin faiz destekli olarak kullandırılan kredilerin bazı kalemlerinde limitler iki katına çıkarılırken kredilerin kullandırılma süresi de 1 yıldan 2 yıla uzatıldı.

Buna göre 400 baz puanlık faiz desteği sağlanan güçlendirme kredilerinde üst limit 80 bin liradan 160 bin liraya, 200 bin liralık konut yapım kredisi üst limiti 400 bin liraya çıkarıldı.