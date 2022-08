Sabancı Holding'in net karı 16.3 milyar TL oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:46

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak, küresel çapta yaşanan belirsizlikler ve bu belirsizliklerin getirdiği zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi pusula kabul ederek yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Fiziki sınırların her geçen gün ortadan kalktığı dünyada, ortaya koyduğumuz ‘yeni ekonomi’ odaklı büyüme stratejimiz, “Dünya’nın Sabancı’sı” yaklaşımımızın en önemli itici gücü konumunda” ifadelerini kullandı.

“YENİ EKONOMİ ODAĞIMIZLA DİJİTAL YATIRIMLARIMIZA DEVAM ETTİK”

Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejilerinin vazgeçilmez unsuru olan dijital teknolojiler alanında 2022 yılında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyen Cenk Alper, “Siber güvenlik alanında özellikle operasyonel teknolojiler konusunda dünyanın önde gelen startuplarından birisi olan Radiflow ve veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM şirketlerine yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Öte yandan Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla, bulut teknolojileri şirketi Bulutistan ve yapay zekâ odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zack.ai ile son olarak dijital sağlık alanında yapay zekâ tabanlı hastalık yönetimi ve telesağlık hizmeti platformu geliştiren Albert Health’e yatırımımızı da geçtiğimiz aylarda tamamladık. Diğer yandan SabancıDx ve Sabancı Üniversitesi, veri odağıyla ürünleşme ve globalleşme amacıyla kurdukları Mükemmeliyet Merkezi ile dijital dönüşümde liderliğimizi daha da pekiştirmemize destek olacak” dedi.

Enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerin oluşturduğu ‘yeni ekonomi’nin, yatırımları ve gelirleri içerisindeki payının her geçen gün arttığını belirten Cenk Alper, şöyle devam etti: “Sanayi Grubu şirketimiz Kordsa, malzeme teknolojilerinin Avrupa’daki en güçlü temsilcileri arasında yer alan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın aldı. Brisa aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz Arvento satın almasının tamamlanmasıyla birlikte Topluluk şirketlerimiz arasında sinerji çalışmalarına başladık, veriden değer yaratma odağımızı pekiştirdik. Yapı Malzemeleri iş kolumuzda, Çimsa’nın büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda Mersin fabrikamızda toplam 45 milyon dolarlık CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) kapasite artırım yatırımı için harekete geçtik. Enerji iş kolumuzda Enerjisa, Eşarj şirketi ile Türkiye’nin en büyük ve en hızlı elektrikli şarj istasyon ağını 300 milyon TL yatırım ile ikiye katlayacak. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılında 565 MW’lık yatırımın tamamlanması ile birlikte, yenilenebilir enerjinin, toplam enerji üretimindeki hali hazırda yüzde44 olan payı yüzde51’e ulaşacak. Bu kapsamda, Türkiye’de, önümüzdeki dört yılda yapılacak her üç rüzgâr ve güneş santralinden birini Enerjisa Üretim gerçekleştirecek. Bununla birlikte, Topluluğumuz bünyesindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının kapsamını da her geçen gün genişletiyoruz. Topluluğumuzda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kullanımı son dönemde yüzde116 arttı. Uluslararası rating ajansı Refinitiv’de dünya genelinde 60 yatırım holdingi içinde ÇSY puanlamasında birinci olduk.”

Sabancı Topluluğu bünyesinde yatırımlarına devam ederken, Türkiye ekonomisine desteklerini de aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti: “Akbank, 2022’nin ilk yarısında ekonomimize sağladığı kredi desteğini, 517 milyar TL’si nakdi olmak üzere, toplam 639 milyar TL seviyesine çıkardı. Aksigorta’da ise 1 milyar TL’lik sermaye artırımı kararıyla bir yandan şirketimizin bilanço yapısını daha da güçlendirirken diğer yandan da Türkiye ekonomisi ve sigortacılık sektörüne olan güvenimizi pekiştirdik.”