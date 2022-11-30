Sendikalara göre sözleşmelilere ‘3+1 yıl kadro formülü’ sorunu çözmedi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Seçimler yaklaşırken sözleşmeli personel düzenlemesi yine gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu düzenleme, sendikalar tarafından “dağ fare doğurdu” sözleriyle yorumlandı. Çok sayıda personelin düzenleme dışında kalacağı ayrıca personel alımında 3+1 sisteminin kalıcı hale geleceği açıklandı.

Önceki gün kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde üç yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca bir yıl da aday memurluk süresi olacak. Yani kadro için dört yıl geçmesi gerekiyor.

Kamuda 590 bin 257 sözleşmeli personel var. Bu personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Hemen kadro ve tayin hakkından yararlanabileceklerin sayısı ise 227 bin.

Düzenlemeyi eksik bulan sendikalar memnun değil. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etse de “Süreli sözleşmeli uygulamasının da tarih olması için gayretimiz ve mücadelemiz sürecektir” dedi.

"TALEP KARŞILANMADI"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise 424 bini bulan personelin kadroya kavuşturulmasının önemli bir adım olduğunu ancak tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini istediklerini belirterek çalışmanın TBMM’de revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise güvencesiz sözleşmeli istihdamının AKP döneminde bu noktaya getirildiğine dikkat çekti. Yeşil, 3+1 sisteminin eğitim ve sağlıkta zaten uygulandığını vurgulayarak kapsam dışında bırakılan binlerce emekçiye dikkat çekti ve “Dağ fare doğurdu. Dört yıl sonra kadroya alacağız deniyor bu da müjde olarak sunuluyor’ dedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, 3+1’in “zaman kazanma meselesi” olduğunu söylerken “Şimdi 520 bin sözleşmeliden 424 binine kadro veriliyor. Yine 100 bin kişi dışarıda bırakılıyor” dedi.