Son dakika: Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? (2 Kasım 2021)

15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:26

Altın, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed’in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle 6 ayın zirvesine çıkarak önemli teknik dirençlerden birini kırarak tarihi zirveye yükselmişti.

Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altının fiyatı 600,39 liradan, çeyrek altın ise 980,28 liradan işlem görüyor.

FED TAKİP EDİLİYOR

Altın yatırımcıları, ABD’de faizlerin ne zaman yükseleceğine dair herhangi bir ipucu için Fed politika yapıcılarının enflasyon ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yatırımcıların bu hafta takip edecekleri bir diğer önemli veri de çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu olacak.