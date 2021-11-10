Son dakika: Zamların ardından bu sefer de benzine indirim geldi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:27

Benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre indirim pompa fiyatına yansıyacak.

Son indirimin ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8.18, İstanbul'da 8.10 liraya gerileyecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

EPGİS'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim. 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir"