Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Şaraba zam geliyor!
Art arda gelen zamlara şimdi de şarap zammı eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar şarap fiyatlarına yeni zam geleceğini açıkladı.
Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor. En son 19 Temmuz salı günü iki şarap gurubuna yüzde 25 zam geldi.
Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamada bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 1-5 Eylül arasında şarap çeşitlerine yüzde 20-25 oranında fiyat geçişi olacağını duyurdu.
"ÜZÜM FİYATLARINDAN KAYNAKLI"
Dündar, gelmesi beklenen zammın üzüm fiyatlarının artışından kaynaklandığını belirtti.
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