The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kur korumalı mevduat sistemine ilişkin The Economist dergisinden çarpıcı bir analiz geldi.
Yeni kur korumalı mevduat hesabının analiz edildiği yazıda Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkmaya yakın olmadığı belirtildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçici çözümünün şimdilik yatırımcılara “Türkiye Cumhurbaşkanının lirayı kurtarma ihtiyacının farkında olduğuna dair güvence” verdiği aktarıldı.
'HAZİNENİN ÜZERİNDEKİ YÜK DAHA DA ARTACAK'
Economist, Erdoğan’ın yaptığı planın aslında dolara endeksli dolaylı bir faiz artırımı olduğunu belirtti. Greenwest Consultancy Dubai'nin Genel Müdürü Emre Akçakmak Economist’e verdiği demeçte, “Mevcut mevduat oranını alıyorsunuz ve bunun üzerine diferansiyel alabiliyorsunuz, bu da döviz sahiplerini liraya çevirmeye teşvik ediyor. Bu olduğu sürece hazinenin üzerindeki yük daha da artacaktır” dedi.
'KAMU MALİYESİ, ŞİMDİ ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'
Yazıda şimdiye kadar döviz kurundaki vahşi dalgalanma riskini üstlenenlerin Türk mevduat sahipleri olduğu söylenirken bundan sonra bu riski Türk vergi mükelleflerinin yani halkın üstleneceği aktarıldı. Capital Economics'ten Jason Tuvey bu konuda "Son on yılda gücün temel direği olarak kabul edilen kamu maliyesi, şimdi çökme riskiyle karşı karşıya" diye konuştu.
'ERDOĞAN YANGINA BATTANİYE ATTI AMA BATTANİYE DE YANACAK'
Economist’e konuşan analistler, özellikle bu ayın başlarında açıklanan asgari ücretteki artışın yürürlüğe girmesinden sonra, enflasyonun 2022'nin ilk yarısında yüzde 50'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Analistler, Türk Lirasının değerindeki herhangi bir önemli düşüşte, Merkez Bankası’nın lira mevduat sahiplerine paralarını vermek için para basmaktan başka seçeneği kalmayabileceğini vurguladı. Öte yandan, “Erdoğan kendisinin çıkardığı yangına battaniye atmış atmış olabilir fakat battaniye de yakında alev alabilir” ifadelerine yer verildi.
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