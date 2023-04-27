TotalEnergies Kanada'daki varlıklarını Suncor Energy'ye satıyor

TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını 4,55 milyar dolar karşılığında Kanada merkezli enerji şirketi Suncor Energy'ye satacağını açıkladı.

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Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:39
TotalEnergies Kanada'daki varlıklarını Suncor Energy'ye satıyor
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TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını 4,55 milyar dolar karşılığında Suncor Energy'ye satacağını bildirdi.

TotalEnergies'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Kanada'daki varlıklarını satma planını duyurması sonrasında Suncor Energy'den gelen teklifi kabul etti. Suncor Energy, TotalEnergies EP Canada Ltd. şirketinin tüm hisselerini 4,1 milyar dolar nakit ödeme ve maksimum 450 milyon dolara ulaşacak ek ödemeler karşılığında devralacak.

Devir işlemlerinin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. TotalEnergies ayrıca bu yılki nakit akışının en az yüzde 40'ını hissedarlarına dağıtacağını bildirdi.


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