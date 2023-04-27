TotalEnergies Kanada'daki varlıklarını Suncor Energy'ye satıyor
TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını 4,55 milyar dolar karşılığında Kanada merkezli enerji şirketi Suncor Energy'ye satacağını açıkladı.
TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını 4,55 milyar dolar karşılığında Suncor Energy'ye satacağını bildirdi.
TotalEnergies'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Kanada'daki varlıklarını satma planını duyurması sonrasında Suncor Energy'den gelen teklifi kabul etti. Suncor Energy, TotalEnergies EP Canada Ltd. şirketinin tüm hisselerini 4,1 milyar dolar nakit ödeme ve maksimum 450 milyon dolara ulaşacak ek ödemeler karşılığında devralacak.
Devir işlemlerinin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. TotalEnergies ayrıca bu yılki nakit akışının en az yüzde 40'ını hissedarlarına dağıtacağını bildirdi.
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