eŞampiyonlar Ligi'nin finali İstanbul'da oynandı: Şampiyon Emre Yılmaz oldu

E-spor dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan eŞampiyonlar Ligi Finali, dün İstanbul'da gerçekleştirildi. 42maslak AVM'de düzenlenen turnuvada, dünyanın en iyi 8 FIFA oyuncusu kıyasıya mücadele etti.

Heyecan dolu müsabakalarda İtalyalı HezerS ve Emre Yılmaz finale yükseldi. Final maçlarının ardından Emre Yılmaz, büyük bir zafer elde etti. Hollandalı Team Gullit takımının bir parçası olan Yılmaz, HezerS'i 6-4 ve 8-6'lık skorlarla geride bıraktı.

Bu başarıyla birlikte Emre Yılmaz, 75 bin dolarlık ödülün ve eŞampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

Here is your 2023 #eChampionsLeague CHAMPION @EmreYilmazz80



