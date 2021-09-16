A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 17:43
<p>Türkiye, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 41'inci sırada yer aldı.</p>

Türkiye, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 41'inci sırada yer aldı.

<p>Eylül ayını Karadağ beraberliği, Cebelitarık galibiyeti ve Hollanda mağlubiyeti ile kapatan milliler, sıralamada 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inci sıraya geriledi.</p>

Eylül ayını Karadağ beraberliği, Cebelitarık galibiyeti ve Hollanda mağlubiyeti ile kapatan milliler, sıralamada 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inci sıraya geriledi.

<p>Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Brezilya ve İngiltere takip etti.&nbsp;</p>

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Brezilya ve İngiltere takip etti. 

<p>Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 11'inci, Norveç 39'uncu, Karadağ 71'inci, Letonya 135'inci ve Cebelitarık 197'nci sırada kendisine yer buldu.</p>

Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 11'inci, Norveç 39'uncu, Karadağ 71'inci, Letonya 135'inci ve Cebelitarık 197'nci sırada kendisine yer buldu.

<p>Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.</p>

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.

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