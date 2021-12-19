AKP'den kopuş hızlandı: 'Dindar seçmen rahatsız'

Araştırmada, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna verilen yanıt üzerine AKP'nin yüzde 34,6, CHP'nin 28,2, İYİ Parti'nin 12, HDP'nin 11,1, MHP'nin 9,3, diğer partilerin ise 4,8 oy aldığı belirtildi.