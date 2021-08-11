<p>Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın en sevindirici haberi ise Khouma Babacar'ın tedavisinin tamamlanarak takıma geri katılması oldu.<br></p>
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Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın en sevindirici haberi ise Khouma Babacar'ın tedavisinin tamamlanarak takıma geri katılması oldu.

<p>8 Temmuz günü Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı sırasında hastaneye kaldırılan Khouma Babacar'a, yapılan ilk tetkiklerde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmesi üzerine anjiyo uygulanmıştı.</p>
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8 Temmuz günü Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı sırasında hastaneye kaldırılan Khouma Babacar'a, yapılan ilk tetkiklerde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmesi üzerine anjiyo uygulanmıştı.

<p>Babacar için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan incelemerin ardından bir süre dinlenenen Babacar, dün akşam Alanyaspor tesislerinde yapılan antrenmana katıldı.<br></p>
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Babacar için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan incelemerin ardından bir süre dinlenenen Babacar, dün akşam Alanyaspor tesislerinde yapılan antrenmana katıldı.

<p>Geçen sezon Çağdaş Atan yönetiminde ligin belirli bir süresini lider götüren Akdeniz temsilcisi, ardından performans düşüklüğü göstererek sezonu 7. sırada tamamlamıştı.<br></p>
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Geçen sezon Çağdaş Atan yönetiminde ligin belirli bir süresini lider götüren Akdeniz temsilcisi, ardından performans düşüklüğü göstererek sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

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