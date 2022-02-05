Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 16:59
Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi

Anderson Talisca, Suudi Arabistan basınına geniş bir röportaj verdi. 

Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi

Talisca, Al Nassr'dan gelen teklifin ardından kulübün projesinden çok etkilendiğini söylerken eski takımı Beşiktaş'a benzettiğini söyledi. 

Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi

"BEŞİKTAŞ AKLIMA GELDİ. ÇÜNKÜ BEŞİKTAŞ DA BÜYÜK VE WINNER BİR KULÜP"

Talisca yaptığı açıklamada, "Al Nassr'ın projesinden ve özellikle Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dair çalışmalarından çok etkilendim. Teklif geldiğinde hemen hemen aynı koşullarda olan, büyük bir kulüp olan eski takımım Beşiktaş aklıma geldi. Çünkü Beşiktaş da Teklifi gördüm ve hemen imzalamaya karar verdim. 

Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi

"ABOUBAKAR İLE BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Ben Aboubakar'ı seviyorum. O da beni seviyor. Özel hayatta belki çok yakın değiliz ama bu hayat bana 'Birini çok yakın olmadan da sevebileceğimi öğretti'. Aramızda hiç kıskançlık olmaz. Birbirimizi iyi anlıyor, iyi anlaşıyoruz.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler