Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi
"BEŞİKTAŞ AKLIMA GELDİ. ÇÜNKÜ BEŞİKTAŞ DA BÜYÜK VE WINNER BİR KULÜP"
Talisca yaptığı açıklamada, "Al Nassr'ın projesinden ve özellikle Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dair çalışmalarından çok etkilendim. Teklif geldiğinde hemen hemen aynı koşullarda olan, büyük bir kulüp olan eski takımım Beşiktaş aklıma geldi. Çünkü Beşiktaş da Teklifi gördüm ve hemen imzalamaya karar verdim.
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