Anderson Talisca: Aklıma Beşiktaş geldi

"ABOUBAKAR İLE BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Ben Aboubakar'ı seviyorum. O da beni seviyor. Özel hayatta belki çok yakın değiliz ama bu hayat bana 'Birini çok yakın olmadan da sevebileceğimi öğretti'. Aramızda hiç kıskançlık olmaz. Birbirimizi iyi anlıyor, iyi anlaşıyoruz.