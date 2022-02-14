Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmayacak

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:04
Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmayacak

2020'de büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Ally Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremedi. Belçika ekibi, kadrosuna kattığı Samatta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 

Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmayacak

Voetbal 24'ün haberine göre, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Antwerp'e kiralanan Samatta, performansıyla beklentilerin altında kalırken Belçika ekibi sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 

Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmayacak

Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, 63. dakikada da kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. 

Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmayacak

Samatta'nın sezonun geri kalan döneminde sergileyeceği performans, işleri olumlu anlamda tersine çevirebilir fakat şu anda Antwerp, Tanzanyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamayı planlıyor. 

Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmayacak

Samatta, Antwerp formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol 3 asist kaydetti. Öte yandan Tanzanyalı futbolcu, Fenerbahçe'de 33 maçta 6 gol üretmişti.

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