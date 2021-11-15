Aydın'da kadına yönelik şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler

Kadınlardan, 4 çocuk annesi Meltem İnalkoç (37) ise kadına şiddete karşı olduğumuz için buradayız. Topuklu da giyeriz, şalvar da. Her şeyin üstesinden geliriz" diye konuştu.

Turnuvaya katılan Zeynep Tunç da "Topuklu ve şalvar giymemizin amaç kadınların ne kadar güçlü olduğunu anlatmaktı. Kadınlarının gücünün her yerde olduğunu göstermeye çalıştık" dedi.