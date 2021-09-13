<p>Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde 4.hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un önümüzdeki hafta oynayacağı maçlar şu şekilde:</p>
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde 4.hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un önümüzdeki hafta oynayacağı maçlar şu şekilde:

<p>Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması 18 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavililer, 4.haftayı Galatasaray ile 2-2 beraberlikle kapattı.</p>
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Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması 18 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavililer, 4.haftayı Galatasaray ile 2-2 beraberlikle kapattı.

<p>Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç 18 Eylül Cumartesi saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kara Kartal, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçı 3-0 kazanarak, yeni haftaya moralli başlayacak.</p>
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Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç 18 Eylül Cumartesi saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kara Kartal, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçı 3-0 kazanarak, yeni haftaya moralli başlayacak.

<p>Galatasaray 5.haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsakaba 20 Eylül Pazartesi saat 19.00'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile karşılaşmış; 2-0 üstünken 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kalmıştı.</p>
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Galatasaray 5.haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsakaba 20 Eylül Pazartesi saat 19.00'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile karşılaşmış; 2-0 üstünken 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kalmıştı.

<p>Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler ise evinde Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'unu ağırlamış; 1-1'lik beraberlikle sezonun ilk puan kaybını yaşamıştı.</p>
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Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler ise evinde Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'unu ağırlamış; 1-1'lik beraberlikle sezonun ilk puan kaybını yaşamıştı.

<p>4 büyüklerin güncel puan durumu ise şu şekilde:</p><p>Beşiktaş, Fenerbahçe,Trabzonspor 10 puan ile birbirlerini takip ederken; Galatasaray 8 puan ile 5.sırada yer arıyor. Siyah-beyazlılar averaj farkıyla haftayı lider kapattı.</p>
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4 büyüklerin güncel puan durumu ise şu şekilde:

Beşiktaş, Fenerbahçe,Trabzonspor 10 puan ile birbirlerini takip ederken; Galatasaray 8 puan ile 5.sırada yer arıyor. Siyah-beyazlılar averaj farkıyla haftayı lider kapattı.

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