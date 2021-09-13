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Galatasaray 5.haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsakaba 20 Eylül Pazartesi saat 19.00'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile karşılaşmış; 2-0 üstünken 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kalmıştı.
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