En sık yapılan 5 diyet hatası

Kilo vermek veya uzun süreli formda kalmak isteyen kişilerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri diyet. Fakat çoğu diyet denemesi, yapılan yanlışlar ve hatalar yüzünden istenilen başarıya ulaşamıyor.

Unutulmamalı ki başarısız olduğunuz bütün diyet uygulamalarının her biri kilo kaybetmenize karşı bir direnç oluşturuyor. Dolayısıyla bu bir sonraki diyet girişiminiz için motivasyon ve başarı eksikliği yaratabilir. Bu yüzden daha önceden yapılan diyet hatalarını bilmek ve tekrarlamamak diyet sürecinizde size katkı sağlayacaktır.

İşte sıklıkla karşılaşılan 5 diyet hatası...