Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:18
<p>Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı.<br></p>

Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı.

<p>Seçmenlere <strong>“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?”</strong> diye soruldu.&nbsp;<br></p>

Seçmenlere “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” diye soruldu. 

<p><strong>ERDOĞAN'A BÜYÜK ŞOK</strong></p><p>Seçmenlerin yüzde 56’sı <strong>“Erdoğan’a asla oy vermem”</strong> derken, yüzde 32,5’i “kesinlikle oy veririm” dedi. Şubat ayında yüzde 43 olan “asla oy vermem” diyenlerin oranı beş ayda 14 puan artarak Ağustos’ta yüzde 57’yi bulmuştu.</p><p>Son 1 ayda Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranında yaklaşık 1 puanlık bir düşüş yaşandı.<br></p>

ERDOĞAN'A BÜYÜK ŞOK

Seçmenlerin yüzde 56’sı “Erdoğan’a asla oy vermem” derken, yüzde 32,5’i “kesinlikle oy veririm” dedi. Şubat ayında yüzde 43 olan “asla oy vermem” diyenlerin oranı beş ayda 14 puan artarak Ağustos’ta yüzde 57’yi bulmuştu.

Son 1 ayda Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranında yaklaşık 1 puanlık bir düşüş yaşandı.

<p>Erdoğan’a “asla oy vermem” diyenlerle “kesinlikle oy veririm” diyenler arasındaki fark Şubat’ta 5 puanken, Eylül’de 23,5 puan olarak ölçüldü.Bu konuda kararsız olanların oranı ise yüzde 10,9 seviyesindedir.<br></p>

Erdoğan’a “asla oy vermem” diyenlerle “kesinlikle oy veririm” diyenler arasındaki fark Şubat’ta 5 puanken, Eylül’de 23,5 puan olarak ölçüldü.Bu konuda kararsız olanların oranı ise yüzde 10,9 seviyesindedir.

<p>İKİNCİ TURDA DA KAYBEDİYOR</p><p>Seçmenlere “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusu soruldu.&nbsp;</p>

İKİNCİ TURDA DA KAYBEDİYOR

Seçmenlere “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusu soruldu. 

<p>Yüzde 50,2’si muhalefet adayına, yüzde 37,2’si Erdoğan’a oy vereceğini ifade etti.<br></p>

Yüzde 50,2’si muhalefet adayına, yüzde 37,2’si Erdoğan’a oy vereceğini ifade etti.

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