Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan

İKİNCİ TURDA DA KAYBEDİYOR

Seçmenlere “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusu soruldu.