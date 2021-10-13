Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
ERDOĞAN'A BÜYÜK ŞOK
Seçmenlerin yüzde 56’sı “Erdoğan’a asla oy vermem” derken, yüzde 32,5’i “kesinlikle oy veririm” dedi. Şubat ayında yüzde 43 olan “asla oy vermem” diyenlerin oranı beş ayda 14 puan artarak Ağustos’ta yüzde 57’yi bulmuştu.
Son 1 ayda Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranında yaklaşık 1 puanlık bir düşüş yaşandı.
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