Erdoğan'da kendisine oy verenlerin yüzde 44'ünden kötü haber
Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,8’i AKP’yi, yüzde 21,3’u CHP’yi, yüzde 10,6’sı İYİ Parti’yi, yüzde 8,5’i HDP’yi ve yüzde 6,7’si MHP’yi destekleyeceğini ifade etti.
Yeni kurulan partilerden Deva Partisi’nin oy oranının yüzde 1,2 seviyesinde olduğu ortaya çıktı.
KARARSIZ SEÇMEN SAYISI ARTTI
Eylül ayında kararsızlar önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 11,7 olarak ölçüldü.
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