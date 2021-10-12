Erdoğan'da kendisine oy verenlerin yüzde 44'ünden kötü haber

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 09:40
<p>Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı.<br></p>

Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı.

<p><strong>“Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz”</strong> diye sorulduğunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.<br></p>

“Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

<p>Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,8’i AKP’yi, yüzde 21,3’u CHP’yi, yüzde 10,6’sı İYİ Parti’yi, yüzde 8,5’i&nbsp; HDP’yi ve yüzde 6,7’si MHP’yi destekleyeceğini ifade etti.</p><p>Yeni kurulan partilerden Deva Partisi’nin oy oranının yüzde 1,2 seviyesinde olduğu ortaya çıktı.&nbsp;<br></p><p><strong>KARARSIZ SEÇMEN SAYISI ARTTI</strong></p><p>Eylül ayında kararsızlar önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 11,7 olarak ölçüldü.</p>

Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,8’i AKP’yi, yüzde 21,3’u CHP’yi, yüzde 10,6’sı İYİ Parti’yi, yüzde 8,5’i  HDP’yi ve yüzde 6,7’si MHP’yi destekleyeceğini ifade etti.

Yeni kurulan partilerden Deva Partisi’nin oy oranının yüzde 1,2 seviyesinde olduğu ortaya çıktı. 

KARARSIZ SEÇMEN SAYISI ARTTI

Eylül ayında kararsızlar önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 11,7 olarak ölçüldü.

<p><strong>AĞUSTOS AYINDAKİ FELAKETLER SEÇMENİ ETKİLEDİ</strong></p><p>Araştırma sonucuna göre, Ağustos ayında yaşanan felaketlerin AKP'ye yönelik tepki oluşturduğu gözlemlendi.</p>

AĞUSTOS AYINDAKİ FELAKETLER SEÇMENİ ETKİLEDİ

Araştırma sonucuna göre, Ağustos ayında yaşanan felaketlerin AKP'ye yönelik tepki oluşturduğu gözlemlendi.

<p><strong>24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE KARARSIZLAR KİME OY VERDİ?</strong></p><p>24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıldığında bugün kararsız olanların yüzde 44,2'si Erdoğan'a, yüzde 22,3'ü Muharrem İnce'ye oy verirken 13,9'unun da oy vermediği ifade edildi.</p>

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE KARARSIZLAR KİME OY VERDİ?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıldığında bugün kararsız olanların yüzde 44,2'si Erdoğan'a, yüzde 22,3'ü Muharrem İnce'ye oy verirken 13,9'unun da oy vermediği ifade edildi.

<p><strong>ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER</strong></p><p>Anket araştırmasında kararsızlar arasında 24 Haziran 2018’de hem AKP’ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermiş olanların çokluğu, bu seçmen grubunun ağırlıklı kısmının iktidar bloğundan kopmaya aday olduğuna işaret ettiği belirtildi.</p>

ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER

Anket araştırmasında kararsızlar arasında 24 Haziran 2018’de hem AKP’ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermiş olanların çokluğu, bu seçmen grubunun ağırlıklı kısmının iktidar bloğundan kopmaya aday olduğuna işaret ettiği belirtildi.

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