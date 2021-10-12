Erdoğan'da kendisine oy verenlerin yüzde 44'ünden kötü haber

ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER

Anket araştırmasında kararsızlar arasında 24 Haziran 2018’de hem AKP’ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermiş olanların çokluğu, bu seçmen grubunun ağırlıklı kısmının iktidar bloğundan kopmaya aday olduğuna işaret ettiği belirtildi.