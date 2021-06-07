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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

İşte o liste