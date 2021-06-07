<p>Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.</p><p>İşte o liste&nbsp;</p>
1

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

İşte o liste 

<p><strong>Phil Foden</strong></p>
2

Phil Foden

<p><strong>Mason Greenwood&nbsp;</strong></p>
3

Mason Greenwood 

<p><strong>Marcus Rashford</strong></p>
4

Marcus Rashford

<p><strong>Erling Haaland</strong></p>
5

Erling Haaland

<p><strong>Bruno Fernandes</strong></p>
6

Bruno Fernandes

<p><strong>Frenkie de Jong</strong></p>
7

Frenkie de Jong

<p><strong>Pedri Gonzalez</strong></p>
8

Pedri Gonzalez

<p><strong>Alphonso Davies</strong></p>
9

Alphonso Davies

<p><strong>Joao Felix</strong></p>
10

Joao Felix

<p><strong>Mason Mount</strong></p>
11

Mason Mount

Video Haberler