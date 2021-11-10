Galatasaraylı Diagne, evinin lavabosundan canlı yayın yaptı

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:42
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Performansı kadar saha dışında yaptıklarıyla da dikkat çeken 30 yaşındaki forvet, bu kez sosyal medyada yaptığı canlı yayınla olay yarattı.</p>

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Performansı kadar saha dışında yaptıklarıyla da dikkat çeken 30 yaşındaki forvet, bu kez sosyal medyada yaptığı canlı yayınla olay yarattı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Gece 01.40 sularında Instagram’da canlı yayın açan Diagne, güneş gözlüğü ve atkı takarak kameranın karşısına geçti. Arka fonda pop sanatçısı İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısı çalıyordu. Diagne bu yayını evinin lavabosunda yaptı.</p>

Gece 01.40 sularında Instagram’da canlı yayın açan Diagne, güneş gözlüğü ve atkı takarak kameranın karşısına geçti. Arka fonda pop sanatçısı İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısı çalıyordu. Diagne bu yayını evinin lavabosunda yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu anlara denk gelen İrem Derici, sosyal medyadan paylaşım yaparak Diagne’ye övgüler yağdırdı. Diagne’ye “Ne yapıyorsun gül bahçem?” yazan Derici’nin bu yorumu dikkatleri çekti.</p>

Bu anlara denk gelen İrem Derici, sosyal medyadan paylaşım yaparak Diagne’ye övgüler yağdırdı. Diagne’ye “Ne yapıyorsun gül bahçem?” yazan Derici’nin bu yorumu dikkatleri çekti.


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