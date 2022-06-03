Göztepe'de İrfan Can kuyruğu

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 12:10
<p>Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de sezon içinde süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın talipleri arttı. </p>

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de sezon içinde süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın talipleri arttı. 

<p>Galatasaray'la da adı anılan 23 yaşındaki file bekçisini Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın istediği bildirildi. Kulüplerin, Göztepe yönetimine teklifleri götürdüğü açıklanırken, kulübü devretme görüşmeleri halen sonuçlanmayan eski başkan Mehmet Sepil'in 2 milyon Euro civarında bonservis talep ettiği kaydedildi.</p>

Galatasaray'la da adı anılan 23 yaşındaki file bekçisini Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın istediği bildirildi. Kulüplerin, Göztepe yönetimine teklifleri götürdüğü açıklanırken, kulübü devretme görüşmeleri halen sonuçlanmayan eski başkan Mehmet Sepil'in 2 milyon Euro civarında bonservis talep ettiği kaydedildi.

<p><strong>TRABZONSPOR HALİL'İ BONSERVİSSİZ ALMAK İSTİYOR</strong></p> <p>Göztepe'de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü. </p>

TRABZONSPOR HALİL'İ BONSERVİSSİZ ALMAK İSTİYOR

Göztepe'de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü. 

<p>Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulandı. Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil'i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi.</p>

Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulandı. Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil'i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi.

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