Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

DHA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 15:33
<p>Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.</p>

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

<p>İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi’nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen kişi, köpeği kurtardı.</p>

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi’nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen kişi, köpeği kurtardı.

<p>O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.</p>

O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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