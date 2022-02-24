Kulüplerden 'savaşa hayır' paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 22:02
Kulüplerden 'savaşa hayır' paylaşımı

Rusya’nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı harekatına dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kulüplerden 'savaşa hayır' paylaşımı

Süper Lig'in yıldız futbolcuları Mesut Özil ve Miralem Pjanic'in ardından kulüplerden de tepki paylaşımı geldi.

Kulüplerden 'savaşa hayır' paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından 'savaşa hayır' paylaşımında bulundu.

Kulüplerden 'savaşa hayır' paylaşımı

Beşiktaş, "Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi!" derken, Fenerbahçe "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!" dedi. 

Kulüplerden 'savaşa hayır' paylaşımı

Trabzonspor ise paylaşımına "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz!" notunu düştü.

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