Mohamed Salah: Açıklanan listeye gerçekten şaşırdım

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 20:54
<p>İngiltere'de Profesyonel Oyuncular Birliği tarafından ikinci kez yılın oyuncusu seçilen Mohamed Salah, L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.</p>

İngiltere'de Profesyonel Oyuncular Birliği tarafından ikinci kez yılın oyuncusu seçilen Mohamed Salah, L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

<p>Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geçtiğimiz yıl açıklanan listede yedinci sırada yer almasından dolayı şaşırdığını belirten yıldız oyuncu, "George Weah gibi Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum O, Afrika'dan bu ödülü kazanan tek oyuncuydu. 2021'deki liste açıklandığında gerçekten şok oldum. Bu yıl, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmemiz bir dezavantaj oluşturabilir, iyi bir performans göstermeme rağmen. Ancak bu, aylardır ulaştığım şeyin kaybolmasına engel değil. Oylamayı bekleyelim. Eğer 2022'de bu ödülü kazanamasam, bir sonraki için denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.</p>

Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geçtiğimiz yıl açıklanan listede yedinci sırada yer almasından dolayı şaşırdığını belirten yıldız oyuncu, "George Weah gibi Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum O, Afrika'dan bu ödülü kazanan tek oyuncuydu. 2021'deki liste açıklandığında gerçekten şok oldum. Bu yıl, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmemiz bir dezavantaj oluşturabilir, iyi bir performans göstermeme rağmen. Ancak bu, aylardır ulaştığım şeyin kaybolmasına engel değil. Oylamayı bekleyelim. Eğer 2022'de bu ödülü kazanamasam, bir sonraki için denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

<p><strong>"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAYI HAK ETTİK"</strong></p> <p>Paris'te oynanan ve 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Salah, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettik. Daha çok fırsat yakalayan taraf bizdik. 2 ya da 3 çok önemli şans elde ettim ama Thibaut Courtois inanılmaz kurtarışlar yaptı. Real Madrid'in onu neden transfer ettiğini gösterdi" açıklamasında bulundu.</p>

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAYI HAK ETTİK"

Paris'te oynanan ve 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Salah, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettik. Daha çok fırsat yakalayan taraf bizdik. 2 ya da 3 çok önemli şans elde ettim ama Thibaut Courtois inanılmaz kurtarışlar yaptı. Real Madrid'in onu neden transfer ettiğini gösterdi" açıklamasında bulundu.

<p>Bu sezon İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilen Mohamed Salah, daha önce 2017-18 sezonunda bu ödüle layık görülmüştü.</p>

Bu sezon İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilen Mohamed Salah, daha önce 2017-18 sezonunda bu ödüle layık görülmüştü.

<p>Mohamed Salah, Premier Lig'de sezonu 23 golle tamamlarken ve Tottenham'ın yıldızı Heung Min Son'la gol krallığını paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu, Liverpool formasıyla bu sezon 51 maçta süre alırken 31 gol ve 16 asist kaydetti.</p>

Mohamed Salah, Premier Lig'de sezonu 23 golle tamamlarken ve Tottenham'ın yıldızı Heung Min Son'la gol krallığını paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu, Liverpool formasıyla bu sezon 51 maçta süre alırken 31 gol ve 16 asist kaydetti.

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