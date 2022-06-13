Mohamed Salah: Açıklanan listeye gerçekten şaşırdım
Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geçtiğimiz yıl açıklanan listede yedinci sırada yer almasından dolayı şaşırdığını belirten yıldız oyuncu, "George Weah gibi Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum O, Afrika'dan bu ödülü kazanan tek oyuncuydu. 2021'deki liste açıklandığında gerçekten şok oldum. Bu yıl, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmemiz bir dezavantaj oluşturabilir, iyi bir performans göstermeme rağmen. Ancak bu, aylardır ulaştığım şeyin kaybolmasına engel değil. Oylamayı bekleyelim. Eğer 2022'de bu ödülü kazanamasam, bir sonraki için denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAYI HAK ETTİK"
Paris'te oynanan ve 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Salah, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettik. Daha çok fırsat yakalayan taraf bizdik. 2 ya da 3 çok önemli şans elde ettim ama Thibaut Courtois inanılmaz kurtarışlar yaptı. Real Madrid'in onu neden transfer ettiğini gösterdi" açıklamasında bulundu.
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