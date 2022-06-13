Mohamed Salah: Açıklanan listeye gerçekten şaşırdım

Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geçtiğimiz yıl açıklanan listede yedinci sırada yer almasından dolayı şaşırdığını belirten yıldız oyuncu, "George Weah gibi Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum O, Afrika'dan bu ödülü kazanan tek oyuncuydu. 2021'deki liste açıklandığında gerçekten şok oldum. Bu yıl, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmemiz bir dezavantaj oluşturabilir, iyi bir performans göstermeme rağmen. Ancak bu, aylardır ulaştığım şeyin kaybolmasına engel değil. Oylamayı bekleyelim. Eğer 2022'de bu ödülü kazanamasam, bir sonraki için denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.