Nihat Kahveci, Mesut Özil'in neden oyundan çıktığını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 16:25
<p>Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçı TRT Spor'da yorumladı.</p><p>İşte Kahveci'nin sözleri:</p>

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçı TRT Spor'da yorumladı.

İşte Kahveci'nin sözleri:

<p>Vitor Pereira, hep 3'lüye döndü. 3'lü oynatıp Szalai'yi oynatacaksan başım gözüm üstüne sezon sonuna kadar oynat. Szalai bugün ne kadar kaliteli, yetenekli, profesyonel bir oyuncu olduğunu kalesinden top çıkararak, geriden oyun kurarak, atağa çıkıp 2 asist yaparak, oyundan kopmayarak net şekilde gösterdi.</p>

Vitor Pereira, hep 3'lüye döndü. 3'lü oynatıp Szalai'yi oynatacaksan başım gözüm üstüne sezon sonuna kadar oynat. Szalai bugün ne kadar kaliteli, yetenekli, profesyonel bir oyuncu olduğunu kalesinden top çıkararak, geriden oyun kurarak, atağa çıkıp 2 asist yaparak, oyundan kopmayarak net şekilde gösterdi.

<p>Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi. 4'lüde de bence Szalai ile Kim oynar, Tisserand oturur. Enteresan bir şekilde Tisserand 3'lü oynadığında daha iyi oynuyor.</p>

Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi. 4'lüde de bence Szalai ile Kim oynar, Tisserand oturur. Enteresan bir şekilde Tisserand 3'lü oynadığında daha iyi oynuyor.

<p>Fenerbahçe maça sağ kenardan öyle bir başladı ki... Rossi, Mesut'un oraya kayması, Ferdi'nin inanılmaz çıkışları. Daha 45. saniyede Berisha'nın şutuyla maç başladı. O özgüvenle maça devam etti ve golünü attı. Orada da muhteşem bir Rossi asisti gördük.</p>

Fenerbahçe maça sağ kenardan öyle bir başladı ki... Rossi, Mesut'un oraya kayması, Ferdi'nin inanılmaz çıkışları. Daha 45. saniyede Berisha'nın şutuyla maç başladı. O özgüvenle maça devam etti ve golünü attı. Orada da muhteşem bir Rossi asisti gördük.

<p>Oynamadığında hep Mesut Özil'i konuşuyorduk. Bana 'Yeter ağabey, hep Mesut, hep Mesut diyorsun' diyorlardı. İşte neden konuştuğumuz ortada. Galatasaray deplasmanında golü atan Mesut. Bugün takımın beyni Mesut. Topuk pasları atıyor. Etraflarındaki iyi oynatıyor, takım arkadaşları da daha iyi hissediyor. Rossi, Mesut ile daha iyi oynuyor. Berisha, Mesut ile daha iyi oynuyor. Crespo, daha iyi. İrfan da geldiğinde daha iyi. Her oyuncu yanında kaliteli oyuncuyla oynamayı sever. Kendi performansını artıracağını bildiği için...</p>

Oynamadığında hep Mesut Özil'i konuşuyorduk. Bana 'Yeter ağabey, hep Mesut, hep Mesut diyorsun' diyorlardı. İşte neden konuştuğumuz ortada. Galatasaray deplasmanında golü atan Mesut. Bugün takımın beyni Mesut. Topuk pasları atıyor. Etraflarındaki iyi oynatıyor, takım arkadaşları da daha iyi hissediyor. Rossi, Mesut ile daha iyi oynuyor. Berisha, Mesut ile daha iyi oynuyor. Crespo, daha iyi. İrfan da geldiğinde daha iyi. Her oyuncu yanında kaliteli oyuncuyla oynamayı sever. Kendi performansını artıracağını bildiği için...

<p>Serdar Dursun golcü! Her zaman söyledik. İlk 11'de, deplasmanda oynatacağın bir golcü olarak görüyorum. Serdar 3 attı, devre arasında golcü ihtiyacımız yok demesinler. Fenerbahçe'nin net bir golcüye şampiyon olmak için ihtiyacı var. Şampiyon olmak istiyorsan 20-25 gol atan golcüye ihtiyacın var.</p>

Serdar Dursun golcü! Her zaman söyledik. İlk 11'de, deplasmanda oynatacağın bir golcü olarak görüyorum. Serdar 3 attı, devre arasında golcü ihtiyacımız yok demesinler. Fenerbahçe'nin net bir golcüye şampiyon olmak için ihtiyacı var. Şampiyon olmak istiyorsan 20-25 gol atan golcüye ihtiyacın var.

<p>Mesut Özil keyif aldı bugün. O keyif alınca etrafındaki oyuncular da keyif aldı. Pereira, Mesut Özil'i alkışlatmak için 88'de oyundan aldı. Bu da önemli bir detaydır.</p>

Mesut Özil keyif aldı bugün. O keyif alınca etrafındaki oyuncular da keyif aldı. Pereira, Mesut Özil'i alkışlatmak için 88'de oyundan aldı. Bu da önemli bir detaydır.


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