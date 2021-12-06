Nihat Kahveci, Mesut Özil'in neden oyundan çıktığını açıkladı
Vitor Pereira, hep 3'lüye döndü. 3'lü oynatıp Szalai'yi oynatacaksan başım gözüm üstüne sezon sonuna kadar oynat. Szalai bugün ne kadar kaliteli, yetenekli, profesyonel bir oyuncu olduğunu kalesinden top çıkararak, geriden oyun kurarak, atağa çıkıp 2 asist yaparak, oyundan kopmayarak net şekilde gösterdi.
Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi. 4'lüde de bence Szalai ile Kim oynar, Tisserand oturur. Enteresan bir şekilde Tisserand 3'lü oynadığında daha iyi oynuyor.
Oynamadığında hep Mesut Özil'i konuşuyorduk. Bana 'Yeter ağabey, hep Mesut, hep Mesut diyorsun' diyorlardı. İşte neden konuştuğumuz ortada. Galatasaray deplasmanında golü atan Mesut. Bugün takımın beyni Mesut. Topuk pasları atıyor. Etraflarındaki iyi oynatıyor, takım arkadaşları da daha iyi hissediyor. Rossi, Mesut ile daha iyi oynuyor. Berisha, Mesut ile daha iyi oynuyor. Crespo, daha iyi. İrfan da geldiğinde daha iyi. Her oyuncu yanında kaliteli oyuncuyla oynamayı sever. Kendi performansını artıracağını bildiği için...
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