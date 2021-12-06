Nihat Kahveci, Mesut Özil'in neden oyundan çıktığını açıkladı

Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi. 4'lüde de bence Szalai ile Kim oynar, Tisserand oturur. Enteresan bir şekilde Tisserand 3'lü oynadığında daha iyi oynuyor.