Rıdvan Dilmen'den Karagümrük-Galatasaray yorumu: Seni uyutuyorlar
Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Karagümrük kadar kendi yarı alanında kalecisi de dahil olmak üzere yavaş yavaş pas yapan takım bulunmaz. Galatasaray oyunun son bölümünde oyuna daha hakimdi. Atatürk Olimpiyat stadyumu zemini çok kötüdür. Orada oynamak için özel krampon ile çıkmanız gerekir. Ömer Bayram'ın kramponunu hemen değiştirmesi gerekiyor."
"Karagümrük'le oynamak çok enteresan. Karagümrük maçlarını izlemek de enteresan. Seni öyle bir uyutuyorlar ki... Fatih Hoca'nın Diagne ve Morutan'la başlayacağını düşünüyorum. Bir yabancı çıkarıp 2 yabancı sokabilir. Emre - Morutan, Halil - Diagne değişikliğine gidecektir bence. Maçı izleyenler gündüz uykusuna yattı."
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