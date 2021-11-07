Rıdvan Dilmen'den Karagümrük-Galatasaray yorumu: Seni uyutuyorlar

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 17:03
<p>Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı hakkında yorumlarda bulundu.&nbsp;</p>

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı hakkında yorumlarda bulundu. 

<p>Dilmen'in açıklamaları şöyle:</p><p>"Karagümrük kadar kendi yarı alanında kalecisi de dahil olmak üzere yavaş yavaş pas yapan takım bulunmaz. Galatasaray oyunun son bölümünde oyuna daha hakimdi. Atatürk Olimpiyat stadyumu zemini çok kötüdür. Orada oynamak için özel krampon ile çıkmanız gerekir. Ömer Bayram'ın kramponunu hemen değiştirmesi gerekiyor."</p>

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Karagümrük kadar kendi yarı alanında kalecisi de dahil olmak üzere yavaş yavaş pas yapan takım bulunmaz. Galatasaray oyunun son bölümünde oyuna daha hakimdi. Atatürk Olimpiyat stadyumu zemini çok kötüdür. Orada oynamak için özel krampon ile çıkmanız gerekir. Ömer Bayram'ın kramponunu hemen değiştirmesi gerekiyor."

<p>"Ben Fatih Terim'in Morutan ile Diagne'yi oyuna alacağını düşünüyorum. İkinci yarı ikisi oyuna girer."</p>

"Ben Fatih Terim'in Morutan ile Diagne'yi oyuna alacağını düşünüyorum. İkinci yarı ikisi oyuna girer."

<p>"Karagümrük'le oynamak çok enteresan. Karagümrük maçlarını izlemek de enteresan. Seni öyle bir uyutuyorlar ki... Fatih Hoca'nın Diagne ve Morutan'la başlayacağını düşünüyorum. Bir yabancı çıkarıp 2 yabancı sokabilir. Emre - Morutan, Halil - Diagne değişikliğine gidecektir bence. Maçı izleyenler gündüz uykusuna yattı."</p>

"Karagümrük'le oynamak çok enteresan. Karagümrük maçlarını izlemek de enteresan. Seni öyle bir uyutuyorlar ki... Fatih Hoca'nın Diagne ve Morutan'la başlayacağını düşünüyorum. Bir yabancı çıkarıp 2 yabancı sokabilir. Emre - Morutan, Halil - Diagne değişikliğine gidecektir bence. Maçı izleyenler gündüz uykusuna yattı."


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