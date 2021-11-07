Rıdvan Dilmen'den Karagümrük-Galatasaray yorumu: Seni uyutuyorlar

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Karagümrük kadar kendi yarı alanında kalecisi de dahil olmak üzere yavaş yavaş pas yapan takım bulunmaz. Galatasaray oyunun son bölümünde oyuna daha hakimdi. Atatürk Olimpiyat stadyumu zemini çok kötüdür. Orada oynamak için özel krampon ile çıkmanız gerekir. Ömer Bayram'ın kramponunu hemen değiştirmesi gerekiyor."