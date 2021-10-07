Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

DHA
07 Ekim 2021 Perşembe, 11:40
<p>Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 18 kişi yaralandı.</p>

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 18 kişi yaralandı.

<p>Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Ali D.'nin kullandığı 36 AKK 058 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.&nbsp;</p>

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Ali D.'nin kullandığı 36 AKK 058 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. 

<p>Kazada 16'sı kadın, 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p>

Kazada 16'sı kadın, 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

<p>Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.</p>

Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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