Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 10:55
<p>İstanbul, son günlerde yoğun sisin etkisi altında.</p>

İstanbul, son günlerde yoğun sisin etkisi altında.

<p>İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.</p>

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

<p>Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.</p><p><strong>İşte o fotoğraflar:</strong></p>

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraflar:

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler