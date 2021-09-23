Vitor Pereira, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1'lik Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Sık maç trafiğinde oynamak kolay değil. Bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştık. Bugünkü maçın önemini de biliyorduk. Takımın gösterdiği ruh beni memmun etti. Takım bir kez daha güçlü bir ruh gösterdi. Bu maç gerçekten önemliydi ve kazanmak için her şeyi yaptık. Avrupa'da oynadığımız maç ve alınan son sonuçlar takımı etkiledi. Saha içindeki sakinlik ve özgüven daha da artacaktır. Sakat oyuncular döndüğünde elimizde daha fazla çözüm olacak" dedi.
Portekizli teknik direktör, "Rakibimiz gol attığı an hemen öncesinde 3-0'ı yakalayacak fırsatımız oldu. Takım ister istemez geri çekildi. Skoru korumak istedi. Geri çekildiğinizde ikinci golü yeme ihtimali artıyor. Son maçlardaki sonuçlardan sonra takımın özgüveni etkilendi. Taraftarların önünde oynadığımızda onlar bize enerji ve güç veriyorlar. Bu galibiyet onlar için" diyerek taraftarı övdü.
Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir önceki basın toplantısında, "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerini açması istenen Pereira, "O maçı izledim. Beşiktaş 2-0 geri düşmüştü ve geri dönmek için çok da çalıştılar. Ben maçta bazı kırılma anlarını kast etmiştim. Bazen şanslara ihtiyaç vardır. Ben sadece Beşiktaş için o maçın zor geçtiğini söylemek istemiştim. Yoksa Beşiktaşlı oyuncuların performansıyla ilgili bir şey söylememiştim" diye konuştu.
Takımın durumuyla ilgili olarak Pereira şöyle konuştu, "Biraz daha dinlenmemiz, maçlara daha yüksek enerjiyle çıkmamız gerikiyor. Fırsat geldiğinde doğru bitircilikle son vuruşları yapmamız gerekiyor. Bizim eksiğimiz bu. Seyahatlar ve sakatlar var. Sakat oyuncular döndüğünde takım fiziksel olarak daha iyi olacak. Onlar döndüğünde kalitemiz de artacaktır. Bizim şu anda bitiricilik çalışmak gibi bir durumumuz yok, kısa hazırlanma döneminde dinlenme ve toparlanma antrenmanlarıyla geçiriyoruz."
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