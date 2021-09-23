Vitor Pereira, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1'lik Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Sık maç trafiğinde oynamak kolay değil. Bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştık. Bugünkü maçın önemini de biliyorduk. Takımın gösterdiği ruh beni memmun etti. Takım bir kez daha güçlü bir ruh gösterdi. Bu maç gerçekten önemliydi ve kazanmak için her şeyi yaptık. Avrupa'da oynadığımız maç ve alınan son sonuçlar takımı etkiledi. Saha içindeki sakinlik ve özgüven daha da artacaktır. Sakat oyuncular döndüğünde elimizde daha fazla çözüm olacak" dedi.