Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

AA
11 Ekim 2021 Pazartesi, 22:21
<p>Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.</p>

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

<p>Sorgun ilçesinden Yozgat merkeze giden O.Ç. idaresindeki tomobil, Alaca kavşağında Ş.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi.</p>

Sorgun ilçesinden Yozgat merkeze giden O.Ç. idaresindeki tomobil, Alaca kavşağında Ş.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi.

<p>Kazada, içerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobildeki Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.</p>

Kazada, içerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobildeki Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

<p>Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.</p>

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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