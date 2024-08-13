Akdeniz mutfağından gelen enfes lezzet: Vardabit paçası tarifi...

Yayınlanma: 13.08.2024 - 23:34

Güncelleme: 13.08.2024 - 23:34

Adana mutfağının sevilen tatlarından biri olan vardabit, hem besleyici hem de lezzetli bir yemektir. Kuru fasulye, yoğurt ve pide gibi malzemelerle hazırlanan bu yöresel lezzet, özellikle Adana, Hatay ve Mersin'de sıkça tercih edilir. Zengin içeriğiyle sağlıklı bir alternatif sunan vardabit, genellikle ana yemeklerin yanında servis edilir. Sarımsak ve maydanoz gibi taze malzemelerle zenginleştirilen bu yemek, sofralara hem lezzet hem de şifa getirir. Yöresel tatların vazgeçilmezlerinden biri olan vardabit, her öğünde keyifle tüketilir. Peki, Akdeniz mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, vardabit paçası tarifi...

VARDABİT PAÇASI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet küçük tırnaklı pide

1 su bardağı tahin

3 -4 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 silme tatlı kaşığı kimyon

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı yoğurt

VARDABİT PAÇASI YAPILIŞI

Fasulyeleri ılık suyla ıslatıp 2-3 saat bekletin.

Daha sonra yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan fasulyelerin suyunu süzüp soğutun.

Haşlama suyundan 1 çay bardağı ayırın.

Tırnaklı pideyi küçük küçük dilimleyip, fırında ya da teflon tavada kızartın.

Bir kasede tahin, limon suyu, biraz tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve dövülmüş sarımsakları karıştırın.

Kıvamı koyu yoğurt kıvamına gelene kadar sıcak suyu yavaş, yavaş ekleyin.

Haşlanan fasulyelerin üzerine tuzu ve kalan kimyonu ekleyip karıştırın.

Kayık servis tabağına kızarttığınız pideleri yayın.

Üzerine fasulyeleri yayın ve tahin sosunu gezdirerek dökün.

Küçük bir tavada tereyağını ve sıvıyağı kızdırın, ocaktan alıp içine kırmızı pul biberi ekleyin.

Vartabitin üzerine biberli yağı ve yoğurdu gezdirin.

İnce kıyılmış maydanozlarla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!