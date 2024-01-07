Dünyanın en pahalı mantarı: Trüf mantarı nedir, nasıl tüketilir?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 07.01.2024 - 16:43

Toprak altında yetişen bu mantar, genellikle özel eğitimli trüf av köpekleri ya da domuzlar tarafından bulunur. Genellikle yemeklere aromatik bir lezzet katmak için kullanılır. Trüf mantarı genellikle ince dilimler halinde kullanılır ve özellikle risotto, makarna, yumurta yemekleri ve et yemeklerine eklenebilir. Lezzetini maksimumda tutmak için genellikle taze olarak kullanılır.

Trüf mantarı, özellikle beyaz trüf ve siyah trüf olmak üzere çeşitlere ayrılır. Beyaz trüf genellikle daha değerlidir ve genellikle doğrudan taze olarak rendelenerek ya da dilimlenerek yemeklere eklenir. Siyah trüf ise genellikle ısıl işlem görmüş yağ, tuz veya trüf yağı içinde kullanılır.

Trüf mantarı, yoğun ve karmaşık bir aromaya sahiptir ve yemeklere özel bir lezzet katmaktadır. Trüfün tadını tam olarak alabilmek için, genellikle daha hafif lezzetli gıdalara eklir. Bu, trüf mantarının özel lezzetini daha belirgin hale getirir.

Fransızların kara elması

Fransız Kralı I. Fransuva’nın sofrasına ilk kez sunulduğundan beri gastronominin en önemli besin maddelerinden biridir trüf mantarı. Günümüzde dünyanın en ünlü mantar çeşidi olmasının nedeni ise havyardan sonra dünyanın en pahalı yiyeceği olmasıdır.

“Kara elmas” da denen trüf mantarı için kullanılan “Tanrı ve kralların besini” söylemi de bu yiyeceğinin kıymetinin bir göstergesidir. Fransa’nın 17 şehrinde trüf için festivaller düzenlemekte ve bazılarında mantarlar, açık artırma ile satılmaktadır.

İşte basit bir trüf mantarı sosu tarifi

Malzemeler

30 g taze beyaz trüf (ya da trüf yağı)

1/2 su bardağı taze rendelenmiş parmesan peyniri

1/4 su bardağı taze doğranmış taze maydanoz

1/2 su bardağı taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı ekstra sızma zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Beyaz trüfü ince bir rende ya da bıçak yardımıyla rendeleyin.

Rendelenmiş trüfü, parmesan peynirini, taze maydanozu, limon suyunu ve zeytinyağını bir kasede karıştırın.

Karışımı iyice çırpın ve tuz ile karabiberle tatlandırın.

Hazırladığınız trüf sosunu, taze pişmiş makarna, risotto veya ızgara etin üzerine ekleyerek servis yapın.

Bu sos, yemeklere trüfün benzersiz lezzetini eklemek için kullanılabilir. Miktarları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun!